Украинизация Netflix и блокировка сервисов Google. Главное из мира технологий

Стриминговый сервис Netflix запустил украинскую версию сайта и обещает еще больше контента с дубляжом на украинском языке. Samsung, возможно, отменил выход фанатского смартфона Galaxy S21 FE, а Google заблокировал свои сервисы на старых версиях Android.

Netflix запустил украинскую версию

Американский стриминговый сервис Netflix запустил украинскую версию сайта и локализовался для рынка Украины. Компания обещает добавить еще больше фильмов и сериалов, дублированных на украинском языке.

Для подписчиков уже доступны украинский интерфейс (Ul), аннотации заголовков на украинском языке, а также сериалы и фильмы с украинскими субтитрами и дублированием.

Кроме того, заработала украинская служба поддержки - помощь по любому вопросу можно получить с 15:00 до 23:00 по Киеву. С технической поддержкой можно связаться как с помощью чата, так и по телефону.

"Отмененный" фанатский смартфон Samsung Galaxy S21 FE прошел сертификацию

На этой неделе стало известно, что Samsung отменил запланированную на октябрь презентацию Galaxy S21 Fan Edition (FE) Unpacked. Это стало поводом для слухов о том, что выход фанатского смартфона оказался под угрозой.

В частности, официальный представитель компании якобы заявил, что причина отмены заключается в том, что нынешний флагман Galaxy Z Flip 3 продается слишком хорошо. А также в том, что в мире продолжается нехватка микросхем.

Однако Galaxy S21 FE уже прошел сертификацию в США. Он зарегистрирован в базе данных американского регулятора под кодовым номером SM-G990E. Ожидается, что новинка получит 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и до 12 ГБ оперативной памяти. На тыльной стороне устройства разместится блок основной камеры, представленный тремя датчиками.

iPhone 14 выйдет в совершенно новом дизайне

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман уверен, что линейка смартфонов iPhone 14 в следующем году получит совершенно новый дизайн. По его словам, инженеры Apple работают над крупными изменениями, которые требуют больше времени. Он также отметил, что выйдут совершенно новые iPhone начального и профессионального уровня.

Вероятно, Apple откажется от "челки", вместо этого будет отверстие в экране для фронтальной камеры

Google заблокировал сервисы на старых версиях Android

Американская компания Google заблокировала свои сервисы на старых версиях Android. Пользователи гаджетов под управлением Android 2.3.7 больше не смогут зайти в учетную запись, пользоваться YouTube и Google Картами.

В Google рекомендуют по возможности обновиться до более новой версии Android (3.0 +) чтобы сохранить доступ к приложениям и службам.

Дефицит энергии в Китае привел к закрытию заводов Apple и Tesla

В связи с ростом дефицита электроэнергии в Китае остановилось производство на многих заводах, в том числе на предприятиях американских техногигантов Apple и Tesla. Энергетический кризис связан с курсом страны на снижение выбросов углекислого газа.

Китай обещает сократить энергоемкость примерно на 3% в 2021 году для достижения своих климатических целей. Снижение энергоснабжения уже несколько недель сказывается на производителях в ключевых промышленных центрах восточного и южного побережья. Несколько ключевых поставщиков Apple и Tesla остановили производство на заводах.

Китай является крупнейшим в мире потребителем энергии и источником парниковых газов, способствующих потеплению климата. Он объявил о планах довести выбросы углерода до пика к 2030 году и до нуля к 2060 году.

Маск прогнозирует скорое завершение дефицита микросхем

Основатель Tesla Илон Маск в рамках конференции Italian Tech Week спрогнозировал, что дефицит микроэлектроники в автомобилестроительной отрасли будет преодолен в ближайшее время.

"Я думаю, что проблема разрешится к началу следующего года", - заявил бизнесмен.

Нехватка микросхем в мире началась в конце 2020 года и стала одним из последствий пандемии коронавируса, поскольку нарушились глобальные производственные и логистические цепочки. Наиболее остро дефицит ощутила автомобилестроительная отрасль: Volkswagen, Ford, Toyota, Honda, Chrysler, Nissan, General Motors и другие компании вынуждены даже сократить объемы выпуска автомобилей.

Южная Корея начнет тестовое использование аэротакси в 2025 году

Южная Корея запланировала начать тестовое коммерческое использование аэротакси в конце 2025 года. Ожидается, что в услугах аэротакси будет участвовать менеджер по безопасности, а с 2030 будет введено удаленное управление транспортом. Полностью автономные полеты начнутся уже в 2035.

Аэротакси будут летать на высоте от 300 до 600 метров, а пассажиры смогут добраться до места назначения в разы быстрее, чем на автомобиле.