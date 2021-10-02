Українізація Netflix і блокування сервісів Google. Головне зі світу технологій

Стрімінговий сервіс Netflix запустив українську версію сайту і обіцяє ще більше контенту з дубляжем українською мовою. Samsung, можливо, скасував вихід фанатського смартфона Galaxy S21 FE, а Google заблокував свої сервіси на старих версіях Android.

Netflix запустив українську версію

Американський стрімінговий сервіс Netflix запустив українську версію сайту і локалізувався для ринку України. Компанія обіцяє додати ще більше фільмів і серіалів, дубльованих українською мовою.

Для передплатників вже доступні український інтерфейс (Ul), анотації заголовків українською мовою, а також серіали і фільми з українськими субтитрами і дублюванням.

Крім того, запрацювала українська служба підтримки - допомогу з будь-якого питання можна отримати з 15:00 до 23:00 за Києвом. З технічною підтримкою можна зв'язатися як за допомогою чату, так телефоном.

"Скасований" фанатський смартфон Samsung Galaxy S21 FE пройшов сертифікацію

На цьому тижні стало відомо, що Samsung скасував заплановану на жовтень презентацію Galaxy S21 Fan Edition (FE) Unpacked. Це стало приводом для чуток про те, що вихід фанатського смартфона опинився під загрозою.

Зокрема, офіційний представник компанії нібито заявив, що причина скасування полягає в тому, що нинішній флагман Galaxy Z Flip 3 продається занадто добре. А також в тому, що в світі триває нестача мікросхем.

Однак Galaxy S21 FE вже пройшов сертифікацію в США. Він зареєстрований в базі даних американського регулятора під кодовим номером SM-G990E. очікується, що новинка отримає 6,4-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і до 12 ГБ оперативної пам'яті. На тильній стороні пристрою розміститься блок основної камери, представлений трьома датчиками.

iPhone 14 вийде в абсолютно новому дизайні

Оглядач Bloomberg Марк Гурман впевнений, що лінійка смартфонів iPhone 14 в наступному році отримає абсолютно новий дизайн. За його словами, інженери Apple працюють над великими змінами, які вимагають більше часу. Він також зазначив, що вийдуть абсолютно нові iPhone початкового і професійного рівня.

Ймовірно, Apple відмовиться від "чубчика", замість цього буде отвір в екрані для фронтальної камери

Google заблокував сервіси на старих версіях Android

Американська компанія Google заблокувала свої сервіси на старих версіях Android. Користувачі гаджетів під управлінням Android 2.3.7 більше не зможуть зайти в обліковий запис, користуватися YouTube і Google Картами.

У Google рекомендують по можливості оновитися до більш нової версії Android (3.0 +) щоб зберегти доступ до додатків і служб.

Дефіцит енергії в Китаї призвів до закриття заводів Apple і Tesla

У зв'язку із зростанням дефіциту електроенергії в Китаї зупинилося виробництво на багатьох заводах, у тому числі на підприємствах американських техногігантів Apple і Tesla. Енергетична криза пов'язана з курсом країни на зниження викидів вуглекислого газу.

Китай зобов'язується скоротити енергоємність приблизно на 3% у 2021 році для досягнення своїх кліматичних цілей. Зниження енергопостачання вже кілька тижнів позначається на виробниках в ключових промислових центрах східного і південного узбережжя. Кілька ключових постачальників Apple і Tesla зупинили виробництво на заводах.

Китай є найбільшим у світі споживачем енергії та джерелом парникових газів, що сприяють потеплінню клімату. Він оголосив про плани довести викиди вуглецю до піку до 2030 року і до нуля до 2060 року.

Маск прогнозує швидке завершення дефіциту мікросхем

Засновник Tesla Ілон Маск в рамках конференції Italian Tech Week спрогнозував, що дефіцит мікроелектроніки в автомобілебудівній галузі буде подолано найближчим часом.

"Я думаю, що проблема вирішиться до початку наступного року", - заявив бізнесмен.

Брак мікросхем у світі почався наприкінці 2020 року і став одним з наслідків пандемії коронавірусу, оскільки порушилися глобальні виробничі та логістичні ланцюжки. Найбільш гостро дефіцит відчула автомобілебудівна галузь: Volkswagen, Ford, Toyota, Honda, Chrysler, Nissan, General Motors та інші компанії змушені навіть скоротити обсяги випуску автомобілів.

Південна Корея почне тестове використання аеротаксі в 2025 році

Південна Корея запланувала почати тестове комерційне використання аеротаксі наприкінці 2025 року. Очікується, що в послугах аеротаксі братиме участь менеджер з безпеки, а з 2030 буде введено віддалене управління транспортом. Повністю автономні польоти почнуться вже в 2035.

Аеротаксі літатимуть на висоті від 300 до 600 метрів, а пасажири зможуть дістатися до місця призначення в рази швидше, ніж на автомобілі.