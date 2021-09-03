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Українець Емельянов виборов "золото" Паралімпіади у веслуванні на байдарці

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П'ятниця 03 вересня 2021 08:18
Українець Емельянов виборов "золото" Паралімпіади у веслуванні на байдарці Фото: українець Сергій Емельянов (champion.com.ua)
Автор: Инна Собора

Українець Сергій Емельянов став чемпіоном Паралімпійських ігор в Токіо. Він виборов найвищу наггороду у веслуванні на байдарці-одиночці у класі KL3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.

"Він перемагає на сантиметри! Сергій Ємельянов з України бере "золото" у чоловічому фіналі, срібло у Леоніда Крилова (представник Росії), "бронза" у Роберта Олівера з Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Емельянов подолав дистанцію 200 метрів за 40,355 секунди. Він випередив росіянина на 0,109 секунди.

Загалом на рахунку України вже 89 медалей. Із них 21 "золота", 43 "срібні" та 25 "бронзових".

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