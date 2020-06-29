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В Украине значительно снизилось число новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     29.06.2020 - 08:58
В Украине значительно снизилось число новых случаев коронавируса
Фото: дезинфекция улиц (РБК-Украина)

В Украине уже 43,6 тыс. заболевших

По состоянию на 29 июня в Украине зафиксировали 646 новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших выявили во Львовской, Ровенской и Волынской областях.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

Отметим, до этого два дня подряд регистрировалось более 900 новых случаев заражения. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 43 628 человек.

Также за минувшие сутки умерли еще 18 человек. Общее число летальных случаев увеличилось до 1 147.

Новость дополняется…

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Коронавирус
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