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В Украине за сутки почти 1000 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     25.06.2020 - 08:47
В Украине за сутки почти 1000 новых случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине уже больше 40 тысяч зараженных

По состоянию на утро 25 июня в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - за сутки заразились еще 994 человек. Больше всего инфицированных в Киеве, Черновицкой, Львовской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии заразились 40 008 человек, из них 17 758 человек выздоровели и 1 067 человек умерли.

В Украине за сутки почти 1000 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 349 человек и 16 человек умерли.

Отметим, что это самое большое число за все время пандемии. Последний антирекорд был на 64 случаев меньше.

Сейчас Львовская область является антилидером по количеству новых случаев - 204. Это уже продолжается несколько недель. Далее Киев, Черновицкая и Ровенская области.

Несмотря на это, Киев и Львов продолжают ослаблять карантин. В частности, вчера в столице открыли рестораны и кафе, кинотеатры, театры и бассейны. А во Львове открыли рестораны и спортклубы.

Однако, Минздрав заявлял, что по состоянию на 24 июня к смягчению карантина не готовы Киев и 13 областей.

Напомним, Минздрав опубликовал показатели готовности областей к ослаблению карантина по новой методике.

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Автор: Анастасия Рокитна

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