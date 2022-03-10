В Украине жертвами российской агрессии стали 1424 мирных граждан, - ООН

По состоянию на 8 марта, количество жертв российской агресии среди мирного населения возросло до 1424, среди которых 516 убитых и 908 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
Большинство жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.
Среди 516 убитых - 98 мужчин, 60 женщин, 9 мальчиков и 5 девочек, а также 23 ребенка и 321 взрослый, пол которых пока неизвестен.
Среди 908 раненых - 78 мужчин, 57 женщин, 12 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка и 723 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Географическое распределение жертв выглядит следующим образом:
Напомним, российские оккупанты обстреляли Песковку и Калиновку в Киевской области. Один человек погиб и есть раненые.
Мы также писали о том, что в Тростянце оккупанты обстреляли территорию завода. Погибли 3 человек, среди них подросток.
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