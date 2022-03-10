В Україні жертвами російської агресії стали 1424 мирних громадян, - ООН

Більшість жертв серед мирного населення сталася в результаті застосування зброї вибухової дії з великою площею ураження, в тому числі обстрілів з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, ракетних і авіаційних ударів.

Серед 516 убитих - 98 чоловіків, 60 жінок, 9 хлопчиків і 5 дівчаток, а також 23 дитини і 321 дорослий, стать яких поки невідома.

Серед 908 поранених - 78 чоловіків, 57 жінок, 12 дівчаток і 4 хлопчики, а також 34 дитини і 723 дорослих, стать яких поки невідома.

Географічний розподіл жертв виглядає наступним чином: