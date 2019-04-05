В Украине завтра прогнозируют до +20 градусов

Завтра, 6 апреля, погода в Украине снова улучшится, местами температура воздуха повысится до +20 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинского гидрометцентра.

Сообщается, что на территории Украины осадков не ожидается, лишь в Закарпатской области и в Карпатах днем дожди, местами грозы.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью от +3 градусов до -2 мороза, в западных областях +1-6 тепла; днем +12-17 градусов, в Закарпатской области ожидается днем +18-20 градусов.

Ранее сообщалось, что в Украине 6-7 апреля ожидается сухая и солнечная погода. В течение дня потеплеет до +17 градусов, в южных областях и на Закарпатье до +19 градусов. При этом юго-восточный ветер может быть с порывами. В Киеве 6-7 апреля ожидается до +15.

Напомним, 5 апреля осадков не ожидается на всей территории страны. Ветер преимущественно юго-восточный (на Левобережье - западный), 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/сек. Температура ночью от +2 до -3, днем +11-16, в восточных областях +8-13 градусов; в Закарпатской области ночью +4-9, днем +16-21 градусов.

РБК-Украина писало, что в апреле после 10 числа до 20 числа температура начнет резко подниматься выше нормы. Климатолог отметила, что температура может подниматься от 20 до 28 градусов, если будет солнечно и не пасмурно.