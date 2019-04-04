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Синоптики рассказали о погоде в Украине 5 апреля

Новости » Общество    04.04.2019 - 14:48
Синоптики рассказали о погоде в Украине 5 апреля
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Закарпатской области потеплеет до +21

Погода в Украине завтра 5 апреля улучшится, осадков не ожидается на всей территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Как отмечается, ветер преимущественно юго-восточный (на Левобережье - западный), 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от +2 тепла до -3 мороза, днем +11-16 тепла, в восточных областях +8-13 градусов; в Закарпатской области ночью +4-9 тепла, днем +16-21 градусов.

Синоптики рассказали о погоде в Украине 5 апреля

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко погода в Украине в ближайшие дни будет ясной, однако в некоторых районах усилится ветер и будут дожди. В субботу-воскресенье, 6-7 апреля, в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода.

РБК-Украина писало, что сегодня 4 апреля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине предупредила о значительную снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Ранее сообщалось, что в апреле после 10 числа до 20 числа температура начнет резко подниматься выше нормы.

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