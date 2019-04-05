В Україні завтра прогнозують до +20 градусів

Завтра, 6 квітня, погода в Україні знову покращиться, подекуди температура повітря підвищиться до +20 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентру.

Повідомляється, що на території України опадів не очікується, лише на у Закарпатській області та в Карпатах вдень дощі, подекуди грози.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від +3 градусів до -2 морозу, у західних областях +1-6 тепла; вдень +12-17 градусів, у Закарпатській області очікується вдень +18-20 градусів.

Раніше повідомлялося, що в Україні 6-7 квітня очікується суха і сонячна погода. Протягом дня потеплішає до +17 градусів, у південних областях та на Закарпатті до +19 градусів. При цьому південно-східний вітер може бути з поривами. У Києві 6-7 квітня очікується до +15.

Нагадаємо, 5 квітня опадів не очікується на всій території країни. Вітер переважно південно-східний (на Лівобережжі - західний), 5-10 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від +2 до -3, вдень +11-16, у східних областях +8-13 градусів; у Закарпатській області вночі +4-9, вдень +16-21 градусів.

РБК-Україна писало, що у квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми. Кліматолог зазначила, що температура може підніматися від 20 до 28 градусів, якщо буде сонячно і не хмарно.