В Украине завтра потеплеет до +23

В среду, 16 октября, погода в Украине будет без осадок, ожидается туман, температура +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 16 октября в Украине без осадков. Ночью и утром в центральных, южных, восточных областях и в Карпатском регионе ожидается туман.

Ветер южный (на юге и востоке страны - восточный), 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +5 +10 градусов, а днем +​​18 +23. В Карпатах температура воздуха ночью сотавит +1 +5 градусов, а днем +​​12 +17.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра погода будет теплой, температура воздуха в течение дня будет достигать +18+24 градусов. Кроме того, в Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов.

Отметим, что премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем, кроме двух городов - Смела и Новый Роздол.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с начала "бабьего лета" в Киеве обновлено два температурных рекорда - 13 октября температура воздуха поднялась до 23,8 градусов, что на 0,4 градуса выше предыдущего температурного рекорда, который был зафиксирован в 2014 году. Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила 16,6 градуса.