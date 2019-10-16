В Украине завтра потеплеет до +22

В четверг, 17 октября, погода в Украине будет теплой и без осадкой, температура +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 17 октября в Украине без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура воздуха ночью составит +5 +10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +​​17 +22 градусов.

Напомним, 16 октября в Украине предупредили об ухудшении погоды. В частности, в центральных,южных, восточных областях и в Карпатском регионе будет туман.

Кроме того, по данным синоптика Натальи Диденко, завтра, 17 октября, в Украине будет тепло. Температура воздуха составит +24 градуса. В Киеве ожидается около +20 градусов. Также синоптик предупредила о туманах, видимость при которых составит до 300-500 метров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что бабье лето в Украине продлиться до 25-27 октября. В начале следующей недели температура немного снизится и уже не будет превышать 20 градусов. Также сейчас в Киеве установилась аномальная "жара", поскольку обновляются рекорды температуры за всю историю наблюдений.