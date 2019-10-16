В Україні завтра потеплішає до +22

У четвер, 17 жовтня, погода в Україні буде теплою і без осадкою, температура +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, 17 жовтня в Україні без опадів. Вночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +5 +10 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17 +22 градусів.

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні попередили про погіршення погоди. Зокрема, в центральних,південних, східних областях та в Карпатському регіоні буде туман.

Крім того, за даними синоптика Наталії Діденко, завтра, 17 жовтня, в Україні буде тепло. Температура повітря становитиме +24 градуси. У Києві очікується близько +20 градусів. Також синоптик попередила про туманах, видимість при яких складе до 300-500 метрів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бабине літо в Україні тривати до 25-27 жовтня. На початку наступного тижня температура трохи знизиться і вже не буде перевищувати 20 градусів. Також зараз у Києві встановилася аномальна "спека", оскільки оновлюються рекорди температури за всю історію спостережень.