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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

Новости » Общество    16.10.2019 - 08:10
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В центральных,южных, восточных областях и в Карпатском регионе будет туман

Погода в Украине 16 октября ухудшится, синоптики предупреждают о тумане. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что сегодня утром и ночью в центральных,южных, восточных областях и в Карпатском регионе туманы, видимость 200-500 м. Как сообщатеся, это І уровень опасности (желтый).

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра давали прогноз погоды на 16 октября. Ожидается солнечная и теплая погода во всех областях. В частности, в западных и южных - температура воздуха днем поднимется до +23. В столице днем будет +22.

Кроме того, свой прогноз погоды давала синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 16 октября будет тепло. Однако, как она сообщает туман "начинает подчинять себе ночи и утра, а иногда и задерживаться аж до обеда". В Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов.

РБК-Украина писало, премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем. Однако, он отметил, что в Смеле (Черкасская область) и Новом Роздоле (Львовская область) отопительный сезон может начаться на несколько дней позже.

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