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В Украине завтра удержится теплая погода

Новости » Общество    16.10.2019 - 12:57
В Украине завтра удержится теплая погода
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По всей Украине ожидается +17+24 градусов

Погода в Украине 17 октября будет теплой, температура воздуха в течение дня будет достигать +17+24 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, во всех областях Украины будет сухая солнечная погода, которая продлится до конца недели. Днем температура воздуха днем будет достигать +17+24 градуса, ночью +6+12 градусов. В Киеве ожидается около +20 градусов тепла днем.

В Украине завтра удержится теплая погода

При этом Диденко предупредила о туманах. Ночью и утром видимость будет ухудшаться до 300-500 метров.

"В условиях антициклона, когда ветер слабый, туманы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Поэтому людям с бронхо-легенгевимы проблемами стоит быть более внимательными к своему здоровью в этот период", - сообщила синоптик.

Небольшое снижение температуры прогнозируется во второй половине следующей неделе до +15+17 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бабье лето закончится 24 октября, после чего пойдут дожди и существенно похолодает.

Также сообщалось, что 16 октября в Украине предупредили об ухудшении погоды. В частности, в центральных,южных, восточных областях и в Карпатском регионе будет туман.

В Украине до конца недели сохранится теплая погода Антициклон удержит в Украине теплую погоду
Новости Украины Гидрометцентрдиденко
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