В Карпатах высота снежного покрова местами достигает 37 см

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Температура воздуха в Карпатах опустилась до -11

В Карпатах по состоянию на утро 11 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 37 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

Так, по информации синоптиков, по состоянию на 08:00 на Сл Пожежевская температура воздуха составляла -8,5 градусов мороза, порывы ветра до 7 м/с, высота снежного покрова составляет 10-34 см, снег метелевых, хорошо закреплен.

Кроме того, на Сл Плай температура воздуха составила -6,8 градусов мороза, порывы ветра до 4 м/с, высота снежного покрова составляет 8-10 см, снег свежий, пылевидный.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -11,3 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 37 см", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, ожидаются сильные снегопады.

Как писало РБК-Украина, сегодня: 11 декабря 2018 года, на территории Украины местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от -2 до +6.