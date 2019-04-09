В Украине завтра ожидаются дожди с грозами

Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

Воздух прогреется до +23 градусов

Погода в Украине: завтра, 10 апреля, на всей территории страны, кроме восточных областей и Приазовья, ожидаются дожди, местами с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинского гидрометцентра.

Сообщается, что ветер ожидается восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +5-10 градусов, днем +14-19 градусов, в центральных и восточных областях местами +20-23 градусов; в большинстве западных областей ночью +2-7 тепла, днем +8-13 градусов.

Ранее сообщалось, что в Киеве в среду также ожидаются дожди. Ночью +8+10, днем +14+16 градусов. Похолодает в столице 11 апреля.

Отметим, дождливо в Украине начало сегодняшнего дня - в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами прошел небольшой дождь. Кроме того, дождь был и в Киеве.

РБК-Украина писало, что в течение 10-20 апреля температура в Украине начнет резко подниматься выше нормы. Температура может подниматься от 20 до 28 градусов, если будет солнечно и не пасмурно.

Кроме того прогнозируют похолодание после 20 мая, которое будет сопровождаться осадками и шквалистым ветром.