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В Україні завтра очікуються дощі з грозами

Новини » Суспільство    09.04.2019 - 15:52
В Україні завтра очікуються дощі з грозами
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

Повітря прогріється до +23 градусів

Погода в Україні: завтра, 10 квітня, на всій території країни, крім східних областей та Приазов'я, очікуються дощі, подекуди з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентру. 

Повідомляється, що вітер очікується східний та північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +5-10 градусів, вдень +14-19 градусів, у центральних та східних областях місцями +20-23 градусів; у більшості західних областей вночі +2-7 тепла, вдень +8-13 градусів.

В Україні завтра очікуються дощі з грозами

Раніше повідомлялося, що у Києві у середу також очікуються дощі. Вночі +8+10, вдень +14+16 градусів. Похолодає у столиці 11 квітня.

Зазначимо, дощити в Україні почало відсьогодні - у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях місцями пройшов невеликий дощ. Крім того, дощ був і у Києві. 

РБК-Україна писало, що протягом 10-20 квітня температура в Україні почне різко підніматися вище норми. Температура може підніматися від 20 до 28 градусів, якщо буде сонячно і не хмарно.

Крім того прогнозують похолодання після 20 травня, яке супроводжуватиметься опадами, та шквальним вітром.

У низці областей України очікуються дощі та похолодання Завтра в деяких областях очікуються дощі
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