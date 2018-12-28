В Украине завтра ожидается снег с дождем и гололедица

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В частности, в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью ожидается 7-12 градусов мороза

В Украине завтра, 29 декабря 2018 года, ожидается снег с дождем и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 29 декабря в Украине ожидается небольшой снег, на западе и юге страны - с дождем, на Прикарпатье и в Приазовье завтра ожидаются умеренные осадки, на дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица, порывы ветра до 12 м/с.

"Температура в западной и южной части ночью около 0 градусов, днем 1-6 градусов тепла, в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью 7-12 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза; на остальной территории в течение суток от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптиков, в Украине средняя месячная температура в январе ожидается от 0 до -4 градусов мороза.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве завтра, 29 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица на дорогах. По данным синоптиков, завтра в Киеве ожидается облачная погода и небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до -2 градусов мороза.