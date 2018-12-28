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В Україні завтра очікується сніг з дощем та ожеледиця

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 18:18
В Україні завтра очікується сніг з дощем та ожеледиця
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Зокрема, у Сумській, Харківській та Луганській областях вночі очікується 7-12 градусів морозу

В Україні завтра, 29 грудня 2018 року, очікується сніг з дощем та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, 29 грудня в Україні очікується невеликий сніг, на заході та півдні країни - з дощем, на Прикарпатті та в Приазов'ї завтра очікується помірні опади, на дорогах, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця, пориви вітру до 12 м/с.

"Температура у західній та південній частині вночі близько 0 градусів, вдень 1-6 градусів тепла; у Сумській, Харківській та Луганській областях вночі 7-12 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу; на решті території протягом доби від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні завтра очікується сніг з дощем та ожеледицяНагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, в Україні середня місячна температура у січні передбачається від 0 до -4 градусів морозу.

Крім того, повідомлялося, що у Києві завтра, 29 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах. За даними синоптиків, завтра у Києві очікується хмарна погода та невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме від 0 до -2 градусів морозу.

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