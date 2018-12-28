Синоптики предупреждают о снеге и гололедице в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве завтра ожидается до 2 градусов мороза

В Киеве завтра, 29 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков, завтра в Киеве ожидается облачная погода и небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до -2 градусов мороза.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 28 декабря, по данным синоптиков, в Карпатах около 6 градусов мороза, а высота снежного покрова достигает одного метра.

Кроме того, сообщалось, что сегодня, 28 декабря 2018 года, в Украине преимущественно дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от -7 до +5. По прогнозу синоптиков, на западе сегодня дожди с мокрым снегом, температура до +5, в северных областях до +4, в центре - до +3. На востоке Украины снег и до -7, на юге дожди, температура до +5.