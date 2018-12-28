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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе

Новости » Общество    28.12.2018 - 16:31
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В январе в Украине средняя месячная температура ожидается от 0 до -4 градусов мороза

В Украине средняя месячная температура в январе ожидается от 0 до -4 градусов мороза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура ожидается 0-4 градуса мороза, в Крыму до 3 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, месячное количество осадков ожидается 27-55 мм, на Закарпатье - 64-81 мм, в горах Крыма - до 124 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптиков, в Киеве завтра, 29 декабря, ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах, ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до -2 градусов мороза. Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Кроме того, сообщалось, что по состоянию на 28 декабря высота снежного покрова в Карпатах местами достигла одного метра. Температура воздуха местами достигает -6 градусов мороза.

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