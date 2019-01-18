В Украине завтра ожидается небольшой снег и гололедица

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине ожидается ветер 5-10 м/с

В Украине завтра, 19 января 2019 года, ожидается небольшой снег и гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, завтра на Закарпатье, Прикарпатье, в центральных и восточных областях ночью и утром местами небольшой снег.

"На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, завтра ночью температура воздуха составит от -3 до -8 градусов мороза, в Карпатах столбики термометра опустятся до -14 градусов мороза. Завтра днем в Украине ожидается от 0 до -5 градусов мороза. Синоптики прогнозируют, что в южных, восточных областях и в Крыму ночью температура воздуха составит около 0 градусов, днем от +1 до +5 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей 18-19 января 2019 года сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Отметим, сегодня, 18 января 2019 года, в Украине преимущественно без осадков, температура воздуха днем местами до +8.