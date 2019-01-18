Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +8

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, днем от +1 до +3

Погода на сегодня: 18 января 2019 года на западе ожидаются дожди с мокрым снегом, на остальной территории преимущественно без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе дожди с мокрым снегом во всех регионах, кроме Волынской и Ровенской областей, температура воздуха днем от +2 до +4, ночью от -3 до +2. На севере Украины переменная облачность и без осадков, днем от 0 до +3, ночью от -5 до -9. В центре сухо, днем от +1 до +4, ночью от -2 до -5.

В восточных областях тоже без осадков, температура днем от +2 до +4, ночью от -2 до -6. На юге Украины днем от +4 до +7, ночью от -1 до -4. В Крыму днем от +6 до +8, ночью от -1 до -3.

Фото: погода на 18 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 18 января без осадков, днем от +1 до +3, ночью от -1 до +1, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области