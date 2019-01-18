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В Україні завтра очікується невеликий сніг та ожеледиця

Новини » Суспільство    18.01.2019 - 15:18
В Україні завтра очікується невеликий сніг та ожеледиця
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні очікується вітер 5-10 м/с

В Україні завтра, 19 січня 2019 року, очікується невеликий сніг та ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, завтра на Закарпатті, Прикарпатті, в центральних і східних областях вночі та вранці місцями невеликий сніг.

"На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, завтра вночі температура повітря становитиме від -3 до -8 градусів морозу, в Карпатах стовпчики термометра опустяться до -14 градусів морозу. Завтра вдень в Україні очікується від 0 до -5 градусів морозу. Синоптики прогнозують, що у південних, східних областях та в Криму вночі температура повітря становитиме близько 0 градусів, вдень від +1 до +5 градусів тепла.

В Україні завтра очікується невеликий сніг та ожеледиця

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що  в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей 18-19 січня 2019 року зберігається значна сніголавинна небезпека третього рівня.

Зазначимо, сьогодні, 18 січня 2019 року, в Україні переважно без опадів, температура повітря вдень місцями до +8.

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