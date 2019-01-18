Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В горах на Закарпатье существует угроза оползней снега на дороги

В украинских Карпатах 18-19 января 2019 года сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, значительное снеголавинная опасность сохраняется в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром в Раховском районе Закарпатской области на трассу Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов сошла лавина, в результате этого была заблокирована дорога на Ивано-Франковск. На момент схода лавины на трассе не было ни машин, ни людей. Сейчас движение транспорта по дороге Н-09 после схода лавины восстановлено.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 18 января 2019 года, на западе ожидаются дожди с мокрым снегом, на остальной территории преимущественно без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +8.