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В Украине завтра ожидается небольшой снег и гололедица

Новости » Общество    14.12.2018 - 19:11
В Украине завтра ожидается небольшой снег и гололедица
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, в Карпатах на протяжении суток 5-10 градусов мороза

В Украине завтра, 15 декабря 2018 года, ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в западных и Одесской, а ночью и в северных и центральных областях ожидается небольшой снег, на остальной территории существенных осадков не ожидается, на дорогах - гололедица, ветер до 10 м/с.

"Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза, на Закарпатье и юге страны около 0 градусов; в Карпатах на протяжении суток 5-10 градусов мороза; в Крыму ночью 0-5 градусов мороза, днем 1-5 градусов тепла", - говорится в сообщении.

В Украине завтра ожидается небольшой снег и гололедица

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 декабря в Киеве ожидается снижение температуры до -11 градусов мороза, на дорогах гололедица. Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Кроме того, сообщалось, что в Карпатах по состоянию на утро 14 декабря 2018 года высота снежного покрова достигла почти 40 см.

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