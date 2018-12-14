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В Україні завтра очікується невеликий сніг та ожеледиця

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 19:11
В Україні завтра очікується невеликий сніг та ожеледиця
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, в Карпатах протягом доби 5-10 градусів морозу

В Україні завтра, 15 грудня 2018 року, очікується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, найближчої доби у західних та Одеській, а вночі й у північних і центральних областях очікується невеликий сніг, на решті території істотних опадів не очікується, на дорогах - ожеледиця, вітер до 10 м/с.

"Температура вночі 3-8 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни близько 0 градусів; в Карпатах протягом доби 5-10 градусів морозу; в Криму вночі 0-5 градусів морозу, вдень 1-5 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні завтра очікується невеликий сніг та ожеледиця

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 15 грудня у Києві очікується зниження температури до -11 градусів морозу, на дорогах ожеледиця. Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці. 

Крім того, повідомлялося, що в Карпатах станом на ранок 14 грудня 2018 року висота снігового покриву досягла майже 40 см

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