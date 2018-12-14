В Карпатах выпало почти 40 см снега

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

В Карпатах сегодня до 10 градусов мороза

В Карпатах по состоянию на утро 14 декабря 2018 года высота снежного покрова достигла почти 40 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По информации синоптиков, на Сл Пожежевская температура воздуха по состоянию на утро составила -9,4 градуса мороза, облачно, высота снежного покрова составляет 16-38 см, снег метелевых, стабильный.

Кроме того, сообщается, что на Сл Плай температура воздуха составляет -8,8 градусов мороза, порывы ветра до 8 м/с, туман, снег, высота снежного покрова составляет 12 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -9,8 градусов мороза, снег. Высота снежного покрова составляет 39 см", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах 14 декабря сохранится снеголавинная опасность.

Как писало РБК-Украина, в Украине по состоянию на утро 14 декабря в ряде областей продолжаются осадки в виде снега, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.