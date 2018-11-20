ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Украине завтра ожидается мокрый снег и гололедица

Новости » Общество    20.11.2018 - 15:32
В Украине завтра ожидается мокрый снег и гололедица
Иллюстративное фото (УНИАН)

Завтра в Украине ожидается до +8

В Украине завтра, 21 ноября 2018 года, ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, завтра на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге Украины ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Кроме того, на дорогах страны местами гололедица, ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла", - говорится в сообщении.

В Украине завтра ожидается мокрый снег и гололедица

Напомним, ранее сообщалось, что на реках Украины, 20-21 ноября 2018 года ожидается образование первичных ледовых явлений. В указанный период образования заберегов ожидается на реках бассейна Припяти.

Также РБК-Украина сообщало, что в Украине сегодня, 20 ноября, в некоторых областях ожидается ухудшение погодных условий. В частности, на юге и востоке страны местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В Одесской области без света остались 32 населенных пункта, в Балте закрыты школы Погода на сегодня: в Украине местами снег с дождем, температура до +9
Новости Украины Гидрометцентргололедица
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь