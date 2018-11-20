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В Україні завтра очікується мокрий сніг та ожеледиця

Новини » Суспільство    20.11.2018 - 15:32
В Україні завтра очікується мокрий сніг та ожеледиця
Ілюстративне фото (УНІАН)

Завтра в Україні очікується до +8

В Україні завтра, 21 листопада 2018 року, очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, завтра на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні України очікується невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів. Крім того, на дорогах країни місцями ожеледиця, вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла; на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні завтра очікується мокрий сніг та ожеледиця

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на річках Україні, 20-21 листопада 2018 року очікується утворення первинних льодових явищ. У вказаний період утворення заберегів очікується на річках басейну Прип’яті.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні сьогодні, 20 листопада, у деяких областях очікується погіршення погодних умов. Зокрема, на півдні та сході країни подекуди очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

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