Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

В Украине сегодня, 20 ноября, в некоторых областях ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, 20 ноября на юге и востоке страны местами порывы ветра 15-20 м/с; ночью в центральных, южных областях и в Донецкой области местами сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны местами гололедица.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 20 ноября 2018 на востоке и в Крыму ожидается снег с дождем, на остальной территории - без осадков, температура воздуха днем от 0 до +9.

В столице без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -2 до -4. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек.

Как писал Styler, 20 ноября в большинстве регионов Украины ожидается сухая погода и небольшой мороз.

Также сообщалось, что на дорогах Киева 20 ноября ожидается гололедица.

В КГГА рекомендуют водителям в случае гололеда соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, включать габаритные огни или противотуманные фонари, не использовать автотранспорт с летними шинами.