Синоптики предупреждают об образовании наледи на реках Украины

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Образование заберегов ожидается на реках бассейна Припяти

На реках Украине, 20-21 ноября 2018 года ожидается образование первичных ледовых явлений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в указанный период образования заберегов ожидается на реках бассейна Припяти.

"По данным Укргидрометцентра, 20-21 ноября, в связи с похолоданием на реках бассейна Припяти ожидается образование первичных ледовых явлений в виде заберегов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня днем, 19 ноября, в южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед, в южной части сильные осадки, в южных областях, Крыму и Приазовье порывы ветра 15-20 м/с.

Также сообщалось, что в Украине по состоянию на утро, 19 ноября, состояние покрытия на автодорогах - сухое, лишь в западных областях местами мокрое. Как сообщали в "Укравтодоре", проезд на дорогах государственного значения обеспечено.

Как писало РБК-Украна, 20 ноября большинство областей попадут в зону влияния северного, скандинавского антициклона. Поэтому, в целом, осадки будут незначительны.