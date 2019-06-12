В Украине завтра ожидается +34

Дожди с грозами ожидаются в Крыму и Карпатах
Погода в Украине завтра, 13 июня, будет без осадков, лишь в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Как сообщают синоптики, 13 июня в Украине будет без осадков, лишь в Крыму, днем также и в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами ожидается кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью +17 +22, днем +29 +34 градуса. В Карпатах ночью +13 +18 градусов, а днем составит + 21 +26.
Ветер северо-восточный (в западной части - юго-восточный), 5-10 м / с.
Кроме того, что в Киеве с 13 по 15 июня ожидается высокая (4 уровня) пожарная опасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.
Также 11 июня в Киеве был зафиксирован температурный рекорд - самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +20,2 градусов по Цельсию