В Украине завтра ожидается +34

Погода в Украине завтра, 13 июня, будет без осадков, лишь в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как сообщают синоптики, 13 июня в Украине будет без осадков, лишь в Крыму, днем ​​также и в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью +17 +22, днем +​​29 +34 градуса. В Карпатах ночью +13 +18 градусов, а днем составит + ​​21 +26.

Ветер северо-восточный (в западной части - юго-восточный), 5-10 м / с.

Ранее РБК сообщало, что до конца недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. "По предварительным прогнозам, вздохнем легче 16-17-го июня, то есть, жара ослабеет в ближайшие воскресенье-понедельник", - отметила Диденко.

Кроме того, что в Киеве с 13 по 15 июня ожидается высокая (4 уровня) пожарная опасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.

Также 11 июня в Киеве был зафиксирован температурный рекорд - самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +20,2 градусов по Цельсию