В Україні завтра очікується +34

Погода в Україні завтра, 13 червня, буде без опадів, лише в деяких областях очікуються короткочасні дощі, температура повітря +34. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргидрометцентр.

Як повідомляють синоптики, 13 червня в Україні буде без опадів, лише в Криму, вдень і в Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +17 +22, вдень +29 +34 градуси. У Карпатах вночі +13 +18 градусів, а вдень становитиме + 21 +26.

Вітер північно-східний (у західній частині - південно-східний), 5-10 м / с.

Раніше РБК повідомляло, що до кінця тижня спека в Україні буде домінувати і навіть посилиться. "За попередніми прогнозами, зітхнемо легше 16-17-го червня, тобто, спека послабшає у найближчі неділю-понеділок", - зазначила Діденко.

Крім того, що в Києві з 13 по 15 червня очікується висока (4 рівня) пожежна небезпека. Також синоптики прогнозують з 16 по 17 червня надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку.

Також 11 червня у Києві був зафіксований температурний рекорд - найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +20,2 градусів за Цельсієм