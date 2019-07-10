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В Україні завтра домінуватиме холодна повітряна маса

Новини » Суспільство    10.07.2019 - 12:53
В Україні завтра домінуватиме холодна повітряна маса
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві очікуються періодичні дощі, вдень до +22

Погода в Україні у четвер, 11 липня, буде прохолодною через домінуючу холодну повітряну масу, подекуди температура опуститься до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Як повідомляється, завтра у більшості областей країни температура коливатиметься від +18 до +24, на заході стовпчики термометрів опустяться до +15…+17. Найпрохолодніше буде у Карпатах, там очікується від +5 до +7. Вночі температура становитиме +8…+14 градусів.

В Україні завтра домінуватиме холодна повітряна маса

Також, за прогнозом синоптика, на більшості території країни можливі періодичні дощі. У центральних та південних областях очікуються невеликі дощі з можливими проясненнями.

У столиці четвер буде прохолодним та свіжим з періодичним дощем. Вдень температура повітря в Києві коливатиметься від +20 до +22, вночі від +10 до +12.

В Україні завтра домінуватиме холодна повітряна маса

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що у середу, 10 липня, нічна температура повітря опуститься до +9. У більшості областей, окрім східних, південних та деяких центральних прогнозувалася дощова погода, місцями з грозами.

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Новини України Гідрометцентрдиденко
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