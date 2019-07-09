Завтра в Украине ночная температура опустится до +9

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Днем температура составит +17 + 22

Погода в Украине, завтра, 10 июля, будет дождливой, однако в некоторых областях будет без осадков, температура +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Как сообщают синоптики, 10 июля ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, а так же в южной части страны ожидается кратковременный дождь, местами гроза. На остальной части территории без осадков. Ветер западный, 5-10 м/c.

Фото: прогноз на 10 июля

Температура ночью +9 +14 , на побережье морей до +17. Днем +17+22, на юге, востоке страны и Днепропетровской области температура достигнет +23 +26 .

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киеве объявили штормовое предупреждение. В ближайший час с удержанием до конца суток 9 июля в столице порывы ветра 5-18 м/c.

Отметим, синоптик Наталья Диденко предупреждает о затяжном похолодании. Она отметила, что ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей Украины опустится до +7 +14 градусов. Синоптик отметила, что в южной части 10 июля ожидается +12+16 градусов ночью и +23 +26 градусов днем.

Напомним, по данным синоптиков, во второй половине июля в Украину вернется летнее тепло. По данным метеорологов, до 14 июля кардинального потепления жителям нашей страны ждать не стоит.