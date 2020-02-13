В Украине заработал государственный сервис проверки квитанций

К государственному сервису проверки квитанций Check подключили все основные государственные органы. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Как сообщил министр, к сервису на странице https://check.gov.ua/ уже подключены такие органы

Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.п.).

Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т. п.).

ЗАГСы (все услуги по рождению, браку и т. п.).

ЦНАПи (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).

- Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т. п.).

"Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через мнтернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", - написал Дубилет.

По его словам, это будет экономия и денег, "потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями".

Сейчас к сервису Check подключен уже три банки, в стадии подключения - еще 10 учреждений, добавил Дубилет.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале 2020 года Украине запустили телефонную горячую линию по предупреждению домашнего насилия за номером 1547.

Напомним, в декабре 2019 года Кабинет министров Украины запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом.