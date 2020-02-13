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В Україні запрацював державний сервіс перевірки квитанцій

Новини » Суспільство   

На сервісі можна перевірити факт оплати по коду квитанції

До державного сервісу перевірки квитанцій Check підключили всі основні державні органи. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомив міністр, до сервісу на сторінці https://check.gov.ua/ вже підключені такі органи

  • - Сервісні центри МВС (водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо).
  • - Міграційна служба (паспорти, закордонні паспорти тощо).
  • - РАЦСи (усі послуги з народження, шлюбу тощо).
  • - ЦНАПи (послуги Міграційної служби та РАЦСів).
  • - Послуги в обласних державних адміністраціях (ліцензії, витяги тощо).

"Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату. Можна просто сплачувати послуги через Інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) та дати номер квитанції працівнику державної установи", - написав Дубілет.

За його словами, це буде заощадження і грошей, "бо часто саме через вимогу паперових квитанцій люди вимушені сплачувати послуги через "місцеві" банки з гігантськими комісіями.

Зараз до сервісу Check приєднано вже три банки, в стадії підключення - ще 10 установ, додав Дубілет.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому 2020 року Україні запустили телефонну гарячу лінію з попередження домашнього насильства за номером 1547.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Кабінет міністрів України запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

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