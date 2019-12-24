Кабмин запустил сервис безбумажных квитанций

Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пилотный проект ввели до 31 декабря 2021 года

Кабинет министров Украины принял решение о запуске пилотного проекта безбумажных квитанций "Check". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Согласно постановлению Кабмина, экспериментальный проект реализуется до 31 декабря 2021 года. Он позволит гражданам предоставлять квитанции об оплате Центрам предоставления административных услуг (ЦНАП) в электронном формате. При этом сохранится возможность использования и бумажных квитанций.

"Уже через несколько дней ЦНАП уже не смогут требовать бумажную квитанцию ​​в случае использования Check. Однако бумажными квитанциями можете пользоваться в дальнейшем. Как это работает: вы предоставляете код квитанции вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги, ревизор платежа проверяет его по этому коду на сайте check.gov.ua", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер отметил, что необходимое программное обеспечение уже разослано в ЦНАП и банки.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Кабмин планирует запустить сервис, который позволит перевести все квитанции об оплате в электронный формат. По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, новый сервис позволит сделать любую оплату онлайн и получить номер квитанции, который после можно показать чиновнику. Это позволит избавиться от необходимости приносить чиновникам бумажные квитанции об оплате.

Также сообщалось, что Кабмин упрощает пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет.