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В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия

Новости » Общество     11.02.2020 - 12:25
В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия
Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Вместо полноценного колл-центра будет работать телефонная линия на "совместной платформе"

В Украине запустили телефонную горячую линию по предупреждению домашнего насилия по номеру 1547. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Как отметил министр, проект запущен по новому принципу - на совместной платформе.

"Благодаря этому мы запустили линию достаточно быстро и сэкономили около 25 млн грн бюджетных средств, которые изначально планировали потратить на создание отдельного колл-центра", - сообщил он.

В то же время к проекту привлечены Министерство социальной политики, Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, Министерство образования и науки, правительственный контакт-центр.

Дубилет привел данные ООН, согласно которым каждая шестая женщина в Украине пережила хотя бы одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев.

"От 1 до 3 млн детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия", - рассказал Дубилет.

В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия

Отметим, в ноябре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил создание колл-центра для жертв домашнего насилия.

Напомним, в декабре 2019 года Кабинет министров Украины запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом.

Также в декабре 2019 года в Украине заработала горячая линия для предпринимателей, которая будет помогать в вопросы, касающиеся бизнеса.

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