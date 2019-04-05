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В Украине запустят онлайн-реестр автобусных маршрутов

Новости » Общество    05.04.2019 - 19:56
В Украине запустят онлайн-реестр автобусных маршрутов
Иллюстративное фото (facebook.com/volodymyr.omelyan)

Реестр начнет работать со следующей недели

В Украине на следующей неделе запустят онлайн реестр международных и межобластных автобусных маршрутов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в Facebook.

Он отметил, что в 2018 году была проведена реформа автобусных перевозок и открытия автобусных станций.

"На следующей неделе запускаем он-лайн реестр международных и межобластных маршрутов. Теперь Вам будет легко планировать свое путешествие по Украине и заграницу. Все перевозчики, графики, автостанции - на одном сайте за один клик", - написал Омелян.

В то же время министр подчеркнул, что в Украине было введено прозрачную конкуренцию и выдачу документов на открытие маршрутов автостанций по заявительному принципу - "есть четкий перечень требований к безопасности, комфорта, доступа для людей с инвалидностью, отвечаешь им - получил разрешение".

В частности, по новой системе выдано более 340 маршрутов, количество отказов упало с 60% до 5%. И, как результат, покупают новые автобусы, которых уже больше 70, открывают новые автостанции.

"Начали с межобластных направлений и далее распространим на все остальные. Полагаемся на сотрудничество с городами", - добавил Омелян.

Ранее сообщалось, что местные органы самоуправления получили из государственного бюджета 500 млн гривен, из которых 325 млн будет использовано для покупки школьных автобусов, а еще 175 - на приобретение специальных автомобилей для інклюзивно-ресурсных центров.

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