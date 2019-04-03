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На закупку школьных автобусов направили 325 млн гривен

Новости » Общество    03.04.2019 - 20:26
На закупку школьных автобусов направили 325 млн гривен
Фото: Лилия Гриневич (РБК-Украина)

Закупка будет происходить на основе софинансирования с органами местного самоуправления

Местные органы самоуправления получили из государственного бюджета 500 млн гривен, из которых 325 млн будет использовано для покупки школьных автобусов, а еще 175 - на приобретение специальных автомобилей для инклюзивно-ресурсных центров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что решение было принято сегодня 3 апреля для продолжения программы обеспечение школьными автобусами для подвоза детей из сельских территорий в заведения, где они смогут получить качественно новый уровень образования.

"Так, в течение 2016-2018 годов мы уже инвестировали свыше 840 млн гривен. В этом году предусмотрено еще 325 млн гривен. То есть мы выходим на более чем миллиардные инвестиции в течение последних нескольких лет. Мы рассчитываем, что программа продолжится и в дальнейшем", - пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Закупка автобусов будет происходить на основе софинансирования с органами местного самоуправления. Так, документ предусматривает, что города областного значения должны доплатить при закупке автобусов менее 30% от общей стоимости.

Для районов и ОТГ это соотношение составляет 90% на 10%, то есть местная власть должна доплатить минимум 10% собственных средств. Наиболее льготные условия для сел (поселков), которые имеют статус горных населенных пунктов, и на линии соприкосновения - для них соотношение составляет 95% на 5%.

РБК-Украина писало, что сегодня во время заседания Кабинет министров Украины направил 1 млрд гривен на обеспечение доступа школ к интернету и установки компьютеров.

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