В Україні запустять онлайн-реєстр автобусних маршрутів

Ілюстративне фото (facebook.com/volodymyr.omelyan)

Реєстр почне працювати з наступного тижня

В Україні на наступному тижні запустять онлайн реєстр міжнародних і міжобласних автобусних маршрутів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра інфрастуктури України Володимира Омеляна у Facebook.

Він зазначив, що в 2018 році було проведено реформу автобусних перевезень і відкриття автобусних станцій.

"Наступного тижня запускаємо он-лайн реєстр міжнародних і міжобласних маршрутів. Тепер Вам буде легко планувати свою подорож Україною та закордон. Всі перевізники, графіки, автостанції - на одному сайті за один клік", - написав Омелян.

Водночас міністр наголосив, що в Україні було запроваджено прозору конкуренцію і видачу документів на відкриття маршрутів чи автостанцій за заявницьким принципом - "є чіткий перелік вимог щодо безпеки, комфорту, доступу для людей з інвалідністю, відповідаєш їм - отримав дозвіл".

Зокрема, за новою системою видано більше 340 маршрутів, кількість відмов впала з 60% до 5%. І, як результат, купують нові автобуси, яких вже більше 70, відкривають нові автостанції.

"Почали з міжобласних напрямів і далі поширимо на усі інші. Покладаємося на співпрацю з містами", - додав Омелян.

Раніше повідомлялося, що місцеві органи самоврядування отримали з державного бюджету 500 млн гривень, з яких 325 млн буде використано для купівлі шкільних автобусів, а ще 175 - на придбання спеціальних автомобілів для інклюзивно-ресурсних центрів.