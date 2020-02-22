В Украине запустят национальную онлайн-платформу для бизнесменов

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск национальной платформы для бизнесменов - "Дiя.Бизнес". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу платформы.

"Мы стремимся развивать украинское предпринимательство. Поэтому создаем удобный и полезный продукт для малого и среднего бизнеса - Национальную онлайн-платформу для предпринимателей "Дiя.Бизнес"", - говорится в сообщении.

Перед запуском государственного портала, был пройден путь от исследования ключевых точек проблем у предпринимателей до поиска конструктивных решений вместе с экспертами, сообщили в команде.

Сообщается, что на онлайн-платформе каждый владелец малого и среднего бизнеса найдет важную информацию: идеи, интересные кейсы, перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также сможет получить профессиональные консультации по бизнесу.

Отметим, что запуск платформы "Дія.Бизнес" запланирован на 28 февраля.

Напомним, РБК-Украина писало, что недавно представленное приложение проекта "Дiя", которое в настоящее время является электронной базой документов водителей, уже попробовали в работе свыше 310 тысяч пользователей.

Запуск сервиса водительских удостоверений и программы "Действие" в приложении "Дія" был запущен с 16 декабря на стадии бета-теста.