В Україні запустять національну онлайн-платформу для бізнесменів

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск національної платформи для бізнесменів - "Дiя.Бізнес". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу платформи.

"Ми прагнемо розвивати українське підприємництво. Тому створюємо зручний і корисний продукт для малого і середнього бізнесу - Національну онлайн-платформу для підприємців "Дiя.Бізнес"", - йдеться в повідомленні.

Перед запуском державного порталу, був пройдений шлях від дослідження ключових точок проблем у підприємців до пошуку конструктивних рішень разом з експертами, повідомили в команді.

Повідомляється, що на онлайн-платформі кожен власник малого та середнього бізнесу знайде важливу інформацію: ідеї, цікаві кейси, перелік сервісів і програм підтримки від держави, а також зможе отримати професійні консультації по бізнесу.

Відзначимо, що запуск платформи "Дія.Бізнес" запланований на 28 лютого.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що недавно представлене додаток проекту "Дiя", яке в даний час є електронною базою документів водіїв, вже спробували в роботі понад 310 тисяч користувачів.

Запуск сервісу водійських посвідчень і програми "Дія" в додатку "Дія" був запущений з 16 грудня на стадії бета-тесту.