В Украине запустят автоматическое начисление пенсий: Рада приняла закон за основу

В Украине планируют запустить полноценную работу электронных трудовых книжек. Соответствующий законопроект №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об учете трудовой деятельности работника в электронной форме" Верховна рада приняла за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 283 нардепа.

Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

Проект предлагает назначать пенсию через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.

Реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд. Включение ПФУ в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников должно состояться в течение пяти лет со дня вступления в силу данного закона. Сведения будут подавать страхователи или застрахованные лица.

После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки выдаются работникам лично под подпись.

Если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган Пенсионного фонда обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их представления.

Закон предлагает использовать информацию из Реестра застрахованных лиц для подтверждения:

основного места работы работника согласно поданному им заявлению;

права/наследства на земельную долю (пай) члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия;

периодов обучения лиц в учреждениях высшего образования, а также полученного ими образования, приобретенного стажа;

прохождения стажировки студентами и учащимися высших и профессионально-технических учебных заведений;

принесения Присяги государственного служащего, прокурора, должностного лица местного самоуправления; присвоения, изменения и лишения ранга государственного служащего;

присвоения, изменения или лишения дипломатического ранга дипломатического служащего;

информации о трудовой деятельности кандидатов на должности членов правительства, члена Счетной палаты, члена Высшего совета правосудия, прокуроров, директора Украинского института книги;

выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности и тому подобное.

Напомним, в начале июня Кабмин предложил изменения, которые позволят запустить полноценную работу электронных трудовых книжек. Этот законопроект правительство передало в Раду.

Как писало РБК-Украина, ранее глава КМУ Денис Шмыгаль заявил, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года.