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В Украине планируют запустить автоматическое начисление пенсий

Новости » Политика     03.06.2020 - 13:55
В Украине планируют запустить автоматическое начисление пенсий
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже

Кабмин предлагает изменения, которые позволят запускать полноценную работу электронных трудовых книжек. Этот законопроект правительство передаст в Раду.

Об этом заявили премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

По его словам, будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

"Это фактически определенный прорыв и реформа", - заявил он.

Проект закона об автоматическом назначении пенсии по возрасту и внедрению учета трудовой деятельности работника в электронной форме позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда.

Это можно будет сделать без заявления лица, а также упростит доступ к получению информации о приобретенном стаже для назначения выплат.

"Документ будет доработан в течение дня. Надеемся на поддержку инициативы в Верховной раде", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, в Украине хотят проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.

Еще ранее Шмыгаль заявил, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныпенсии
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