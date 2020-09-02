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В Украине запустят автоматическое начисление пенсий: Рада приняла закон за основу

Украина, Среда 02 сентября 2020 13:22
В Украине запустят автоматическое начисление пенсий: Рада приняла закон за основу
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине планируют запустить полноценную работу электронных трудовых книжек. Соответствующий законопроект №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об учете трудовой деятельности работника в электронной форме" Верховна рада приняла за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 283 нардепа.

Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

Проект предлагает назначать пенсию через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.

Реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд. Включение ПФУ в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников должно состояться в течение пяти лет со дня вступления в силу данного закона. Сведения будут подавать страхователи или застрахованные лица.

После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки выдаются работникам лично под подпись.

Если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган Пенсионного фонда обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их представления.

Закон предлагает использовать информацию из Реестра застрахованных лиц для подтверждения:

  • основного места работы работника согласно поданному им заявлению;
  • права/наследства на земельную долю (пай) члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия;
  • периодов обучения лиц в учреждениях высшего образования, а также полученного ими образования, приобретенного стажа;
  • прохождения стажировки студентами и учащимися высших и профессионально-технических учебных заведений;
  • принесения Присяги государственного служащего, прокурора, должностного лица местного самоуправления; присвоения, изменения и лишения ранга государственного служащего;
  • присвоения, изменения или лишения дипломатического ранга дипломатического служащего;
  • информации о трудовой деятельности кандидатов на должности членов правительства, члена Счетной палаты, члена Высшего совета правосудия, прокуроров, директора Украинского института книги;
  • выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности и тому подобное.

Напомним, в начале июня Кабмин предложил изменения, которые позволят запустить полноценную работу электронных трудовых книжек. Этот законопроект правительство передало в Раду.

Как писало РБК-Украина, ранее глава КМУ Денис Шмыгаль заявил, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года.

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