В Украине запустили первые пункты автовзвешивания грузовиков

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В октябре должны запустить еще четыре пункта WiM вблизи Киева

В Украине вблизи Киева начали действовать первые два пункта автоматического взвешивания грузовых автомобилей (WiM). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Сообщается, что система взвешивания в движении WiM позволяет автоматически получить информацию о дате и времени проезда, температуру окружающего воздуха и покрытия дороги, полосу и направление движения, скорость движения и государственный номерной знак, габаритные размеры, расстояние между осями, общую массу и ее распределение по осям.

Ожидается, что в течении следующего года-полтора должны быть установлены около 100 подобных систем на отремонтированных участках дорог на всей территории Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре планируется запуск еще четырех пунктов автовзвешивания грузовиков вблизи Киева. До конца года должны быть разработы около 100 таких пунктов на дорогах Украины.

Напомним, 12 сентября Верховная рада приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля". Целью закона является предупреждение преждевременного разрушения автодорог перегруженными транспортными средствами.